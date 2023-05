Siviglia - Roma | Federcalcio ungherese | ' Arrivate presto allo stadio' Il motivo

Mercoledì 31 maggio alla Puskas Arena andrà in scena la finale di Europa League tra. La Federcalcio ungherese ha spiegato sul proprio sito ufficiale che i rappresentanti delle due società si sono presentati a Budapest per una visita sul campo e per preparare gli ......parte alle 15 con Spezia - Torino e Salernitana - Udinese mentre alle 18 troviamo Fiorentina -... Si gioca anche in Ligue 1, l'anticipo delle 19 di Liga trae Real Madrid e la Liga ...La Uefa tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha fornito nuove preziose informazioni per i tifosi che saranno a Budapest in occasione della finale di Europa League tra. Per tutti i possessori del biglietto, le linee M1, M2, M3 e M4 della metropolitana oltre alla linea 1 del tram, saranno gratuite . Il consiglio infatti è di raggiungere la Puskas ...

Siviglia-Roma, metro M gratis per possessori del biglietto. Fan zone aperta dalle 11 ForzaRoma.info

In vista della finale di Europa League, i tifosi delle due squadre sono stati invitati a recarsi in anticipo nella Puskas Arena ...La sfida con la Roma è in programma il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest Si avvicina sempre più la finale di Europa League. Ieri i tifosi della Roma che seguiranno la partita alla Puskas Arena h ...