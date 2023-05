Siviglia | Monchi | 'Roma mi manca | flop colpa mia al 95%'

Perché la finale di Budapest di Europa league sarà anche la partita di. Una vita al, il dirigente delle vittorie in Europa. E i due anni alla Roma, la semifinale di Champions dopo l'..., direttore sportivo del, analizza la sfida di Europa League e ripercorre i suoi anni alla RomaMonchi ritrova la Roma in una finale di Europa League, l'habitat naturale del suo,...Perché la finale di Budapest sarà anche la partita di. Una vita al, il dirigente delle vittorie in Europa. E i due anni (in realtà poco meno di due) alla Roma, la semifinale di ...

Monchi: "Il flop a Roma fu colpa mia al 95%" La Gazzetta dello Sport

Mercoledì a Budapest si gioca la finale di Europa League. Il direttore sportivo del Siviglia, Monchi (ex Roma) ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Non ci sono più tornato a Roma ..."Non ci sono più tornato a Roma. E la città mi manca tanto". Ramon Rodriguez Verdejo – conosciuto come Monchi – ha parlato della finale di Europa League ...