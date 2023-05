Sinner-Muller in tv | data | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 27 maggio 2023) Jannikaffronterà Alexandrenel primo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Esordio che sulla carta non dovrebbe creare particolari problemi al nostro numero uno. Il francese è giocatore che è nel circuito da diversi anni ormai e prima dell’exploit di Marrakech un mesetto e mezzo fa non era mai riuscito ad entrare nei primi 100, con una carriera trascorsa perlopiù a livello challenger. Il pubblico di casa proverà a supportarlo, ma è uno di quei match che Jannik deve provare cercare di gestire senza sprecare troppo energia sin dai primi turni in vista poi del prosieguo del torneo. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo lunedì 29 o martedì 30 maggio. ...