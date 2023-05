Silo | Serie TV ambientata in un futuro post-apocalittico

(Di sabato 27 maggio 2023)è unaTV misteriosa disponibile su Apple TV Plus ein un, la storia si sviluppa all’interno di un’enorme struttura sotterranea chiamata, dove gli ultimi sopravvissuti dell’umanità si sono rifugiati per proteggersi da un’aria irrespirabile.— Official Trailer Apple TV+ Don’t leave the. Based on a best selling novel,is now streaming on Apple TV+. Lasegue le vicende di Juliette Nichols, interpretata da Rebecca Ferguson, una meccanica che lavora per mantenere ilfunzionante. Presto però, scoprirà che dietro le mura delsi nascondono segreti oscuri e una trama intricata che metteranno ...

La serie di fantascienza americana "Silo" è ambientata in un futuro post-apocalittico in cui gli ultimi sopravvissuti del tossico pianeta Terra vivono in un bunker sotterraneo.