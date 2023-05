Si può restare umani con l’intelligenza artificiale?

Leggi su panorama

(Di sabato 27 maggio 2023) Difendere ciò che ci rende straordinari, la nostra creatività, è la sola resistenza possibile contro l’avanzata delle macchine. Ne è convinta Rahaf Harfoush, antropologa digitale e scrittrice bestseller. Già consulente di Barack Obama, suggerisce di fondare una cultura nuova per non essere travolti dal futuro. Risponderà alle mail al posto nostro, lasciandoci scegliere tra un tono cordiale, scherzoso o arrabbiato. Assalterà ognuna delle nostre prerogative:scriverà i documenti di lavoro, compilerà presentazioni e fogli di calcolo, personalizzerà lettere formali e d’amore, sbrigherà incombenze burocratiche assortite. Alleggerirà, presto, il bisogno e l’urgenza di pensare. Non c’è solo l’arrembante ChatGpt in questa corsa alla delega totale, ma un’intera galassia di servizi e applicazioni accesi dai vecchi colossi della rete, ...