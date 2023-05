Sì all’ora di attualità | basta ai voti | la lettera a una professoressa del nuovo millennio Ricordando don Milani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 maggio 2023) Pubblichiamo la prefazione del libro “a unadel. Dalla scuola di Barbiana alla scuola di oggi” (BUR Rizzoli) di Alex Corlazzoli, docente e collaboratore del fattoquotidiano.it. Nel 1967 ‘a una’, il testo scritto da don Lorenzoinsieme ai suoi alunni della scuola di Barbiana, rivoluzionò il mondo dell’istruzione italiana, mettendo per la prima volta al centro le idee e il punto di vista degli studenti a cui finalmente veniva data parola. In occasione del centenario della nascita di don, l’autore e un gruppo di studenti hanno deciso di prendere spunto dalladi Barbiana per proporre una nuova e originalededicata alla scuola e al ...