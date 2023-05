Sfida estrema su Tik Tok | beve tre bottiglie di alcol e poi muore La fine dell’influencer Fratello Tremila

(Di sabato 27 maggio 2023) Un influencer cinese è morto poco dopo essersi trasmesso in live streaming mentreva diversedi«molto forte» sulla versione cinese di TikTok. La notizia è riferita dai media statali del Paese. Il ragazzo partecipava a unasocial che prevedeva di beree la notizia ha subito rinnovato il dibattito sulla necessità di regolamentare sui social questo tipo di sfide estreme e pericolose. L’influencer “Sanqiange” (o “”) è stato trovato morto poche ore dopo aver trasmesso il video in cuiva per tre volte di seguito Baijiu, uno spirito cinese con una gradazioneica tipica compresa tra il 30% e il 60%. Così ha riportato Shangyou News. Uno dei suoi amici ha detto che aveva preso parte a ...

