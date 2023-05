Serie turca Yeni Hayat

Leggi su serietvinpillole

(Di sabato 27 maggio 2023) La è andata in onda sul canale turco Kanal D dal 26 marzo 2020 al 29 ottobre 2020. Purtroppo questarientra nellecancellate dal canale. Se vuoi capire meglio i motivi della cancellazione, dai uno sguardo al rating. Indice Trama Trama prima puntata Trama seconda puntata Cast Trama La storia narra le vicende di Adem, un ex membro delle Forze Speciali che si trova ad affrontare un’opportunità lavorativa insolita: proteggere la giovane moglie di un influente e ricco uomo d’affari. Nonostante sembri vivere una vita felice con la sua consorte e la loro figlia, presto l’opportunità si trasforma in un vero e proprio incubo. Yasemin, infatti, è simile a una principessa solitaria imprigionata in una torre, senza altra scelta che escogitare un piano diabolico per salvarsi. Passo dopo passo, Yasemin mette in atto ...