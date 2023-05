Serie C | playoff | il Foggia batte il Crotone I risultati e i marcatori

(Di sabato 27 maggio 2023) Le quattro teste digiocheranno in casa il ritorno di mercoledì 31 maggio e potranno passare il turno anche in caso di parità dopo i 180’ (non ci sono supplementari).

Con la doppietta di Lapadula, il Cagliari passa al prossimo turno dei playoff di Serie B: per i rossoblu ora c'è il Parma. Il Cagliari supera il Venezia per 2-1 nel primo turno dei playoff di Serie B: decisiva la doppietta di Lapadula - due gol in meno di 5 minuti. Il Cagliari ha battuto 2-1 il Venezia nel playoff di Serie B e si è qualificato per le semifinali dove affronterà il Parma. Per i sardi decisiva la doppietta di Lapadula al 14' e al 18'. Per i lagunari accorcia Pierini al 52'. 27 maggio 2023.

Playoff Serie C in TV, dove vedere Foggia-Crotone e tutte le partite: orari e diretta streaming Sport Fanpage

Grazie a un primo tempo di dominio il Cagliari chiude la pratica Venezia e si qualifica per la semifinale playoff contro il Parma. La squadra di Ranieri parte forte, crea e segna con Lapadula al 14'.Gare di andata del Secondo Turno della fase nazionale dei playoff di serie C, il Crotone perde a Foggia e al ritorno sarà costretta alla rimonta. Vince il rimonta il Pescara, il Pordenone passa in ...