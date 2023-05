Serie C andata play-off quarti di finale ancora un risultato negativo del Crotone sul terreno dello Zaccheria Annullato il gol del pareggio di Golemic al minuto novantuno

(Di sabato 27 maggio 2023) Foggia 10 Marcatori: 65° Peralta Foggia (3-5-2): Dalmasso, Leo, Kontek, Rizzo, Bjarkason, Frigerio, Petermann (Vacca), Schenetti (Di Noia), Costa (Di Pasquale), Peralta, Beretta (Iacoponi). All. D.Rossi(4-2-2-1): Branduani, Mogos,, Cuomo, Giron (Crialese), Petriccione, Vitale (Calapai), Chiricò (Carraro), D’Ursi (Kargbo), Tribuzzi, Gomez (Cernigoi). All. Zauli Arbitro: Mario Perri di Roma1 Assistenti: Federico Pragliola di Terni Quarto giudice a bordo campo: Mattia Caldera di Como Ammoniti: Leo, Kargbo Angoli: 5 a 4 per il Foggia Recupero: 1 e 5 minuti Qualificazione sulla distanza delle due partite (e ritorno) e nulla è statodeciso dopo il primo incontro, indipendentemente dal. Importante da parte dei pitagorici, pensando alla sfida ...

... una squadra considerata modesta, innescò unadi eventi che portarono alla parola più ... Ti èanche bene che Gatti si è dimostrato all'altezza e che Danilo non ha commesso errori da ...A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match dellaA saranno trasmessi in diretta tv ... Registrati su DAZN per vedere la partita in diretta Il pronostico La Lazio già all'prese a ...... gara d'valida per il secondo turno della fase nazionale dei play - off diC 2022 - 2023: calcio di inizio alle ore 20:30. Da una parte, la formazione di Delio Rossi reduce dalla ...

SERIE BKT - Designazioni 1a Semifinale di andata - Playoff A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

Play Off serie C Pescara V.Entella, inizio ore 20.30. E' la gara di andata dei quarti di finale play off. Ritorno previsto mercoledì in Liguria sempre alle 20.30. Zeman recupera Brosco che partirà dal ...Si chiude in un unico atto, quello del sabato, il girone di andata della Serie A1. Non ci sono sorprese, in buona sostanza, nei cinque doppi confronti che hanno caratterizzato questo ultimo blocco di ...