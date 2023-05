(Di sabato 27 maggio 2023) Chi raggiunge il Parma in semifinale?pronte a incrociare le armi questa sera per la seconda sfida del turno preliminare dei-off. Dopo la vittoria del Sudtirol sulla Reggina, con la matricola di Bisoli che prosegue la favola andando a sfidare il Bari (semifinale tra...

...D - Sampdoria D 2 - 4 (Finale) Sassuolo D - Como D 2 - 1 (Finale) ITALIAA FEMMINILE -- OFFS CHAMPIONSHIP Inter D - Milan D 0 - 0 (*) Juventus D - Roma D 2 - 0 (*) ITALIAB -...Tag: Federico Pellegrini generali Ternana Futsal Lucrezia Bulldog - Ternanaoff... Corini ha mostrato da subito piena fiducia in lui, preferendolo a un eroe dei- off di C come Massolo e lasciandolo in campo per tutte e 38 le partite (primato che nellacadetta vantano ...

Play out Serie A, la Pro Recco riposa e prepara la sfida con il Villa ... Liguriasport

Indisponibili: Beghetto, Jajalo. Arbitro: Di Bello della sezione di Brindisi. Serie B, play-off, Cagliari - Venezia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming Cagliari-Venezia, gara valida ...Iniziano i playout di Serie A2 Old Wild West 2022/23: gara 1 Mantova-San Severo si gioca sabato 27, Chieti-Monferrato è in programma domenica 28 maggio. Le serie sono al meglio delle 5 ...