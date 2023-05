Serie A | LIVE dalle 15 | Spezia alla ricerca della salvezza contro il Torino e Salernitana-Udinese

(Di sabato 27 maggio 2023) 37ª e penultima giornata diA che prosegue in questo sabato pomeriggio – dopo il pareggio per 2-2 tra Sampdoria e Sassuolo...

Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match di Torino, valevole per la 37a giornata diATre punti per volare in Champions League. Con un successo contro la Juventus, la squadra di Stefano Pioli strapperebbe il pass per l'Europa che conta. Stefano Pioli (screen) - Calciomercato.... anche Maria Miccoli farà parte del roster che comporrà la squadra, edizione 2023 - 2024, che si troverà ai nastri di partenza per l'undicesimo anno consecutivo nella massima. L'ala classe 1995 ...Juventus, adesso può rischiare laB Ne ha parlato il legale Di Staso. Andiamo a scoprire i dettagli del caso. Ne ha parlato direttamente il legale, che da Napoli, fa sapere tutto sul futuro dei bianconeri e sulle, possibili, ...

LIVE TMW - Cremonese, Ballardini: "Con la Lazio per giocarcela. Cremona è destinata a crescere" TUTTO mercato WEB

37ª e penultima giornata di Serie A che prosegue in questo sabato pomeriggio – dopo il pareggio per 2-2 tra Sampdoria e Sassuolo al Marassi, ultima partita in casa della stagione per i già retrocessi ...Serie A 2022/2023, 37a giornata. Le ultime notizie sulla partita Salernitana-Udinese: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.