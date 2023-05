Serie A | Lautaro Martinez segna e sfida Osimhen | la classifica marcatori

Sale in cattedra soprattutto nella seconda frazione, dove è protagonista di unadi recuperi ...5 Conè amore come ai tempi di Conte. Cresce in condizione il belga e non è un caso che sia ...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca A San Siro, Inter e Atalanta si affrontano nel match valido per la 37esima giornata di......giornata si completa domani con gli altri cinque match ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DIA ). Il tabellino di Inter - Atalanta 3 - 1 (live) 1' Lukaku (I), 3' Barella (I), 36' Pasalic (A), 77'...

CdS - Lautaro mette nel mirino il City: il "serial winner" non vuole più fermarsi Fcinternews.it

I nerazzurri chiudono la pratica con due reti nei primi minuti e il guizzo dell'argentino nel finale. A Gasp non bastano Pasalic e l'autogol di Onana ...Al Meazza gli uomini di Inzaghi partono forte con i lampi di Lukaku e Barella, poi Lautaro chiude la gara dopo la rete di Pasalic. Nel recupero anche un ...