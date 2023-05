Serie A | Inzaghi | il ‘Re delle Coppe’ che minaccia la Champions League di Guardiola

(Di sabato 27 maggio 2023) 2023-05-25 10:14:12 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA: SImone(Piacenza, 1976) ha brillato meno del fratello Filippo come calciatore ma ha nettamente superato l’ex attaccante italiano come allenatore. È, inoltre, uno specialista nel mata-mata e nelle finali. Il migliore del mondo, anche. “Non lo hai praticamente mai battuto, forse ha ragione Pepa preoccuparsi. Simoneè il re di queste partite”, ha definito ‘La Gazzetta dello Sport’ dopo la finale di Coppa Italia. E hanno ragione. Dopo aver battuto la Fiorentina, sono già tre le Coppe Italia che ha aggiunto da allenatore (oltre a quattro Supercoppe). E da calciatore, tra l’altro, ha vinto tre Coppe e altre due Supercoppe. Inoltre, l’unica partita a ...

Filippo, allenatore della Reggina, ha parlato a Sky Sport dopo l'eliminazione al turno preliminare dei playoff diB Filippo, allenatore della Reggina, ha parlato di suo fratello Simone a Sky Sport. PAROLE - "Quel che penso di Simone l'ho sempre detto, anche quando lo criticavano. È il migliore ...INTER - ATALANTA PER L'EUROPA InA riflettori puntati sulla sfida di San Siro tra I nter e Atalanta che mette in palio punti importanti per l'Europa. La squadra di Simone, reduce dalla ......raccontato tra la finale di Champions da doppio ex al rammarico Nazionale e il suo ritorno in... Balo dice la sua sulla finale, tenendo in alta considerazione la squadra di, poi aprendo il ...

Playoff Serie B: Sudtirol in semifinale. Casiraghi beffa Inzaghi e la Reggina Tuttosport

Pippo Inzaghi elogia suo fratello Simone. Dopo l'eliminazione della sua Reggina dai playoff di Serie B, l'ex Milan e Bologna ha speso belle parole per l'attuale tecnico dell'Inter ...Scopri dove vedere in diretta la partita Inter-Atalanta, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...