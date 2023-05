Serie A | Fiorentina - Roma 2 - 1

FIRENZE - La Roma getta alle ortiche un successo che sembrava ormai raggiunto, perdendo 2 - 1 al Franchi contro laa quattro giorni dalla finale di Europa League. José Mourinho , dispiaciuto per la sconfitta e scontento per l'arbitraggio di Giovanni Ayroldi , ha optato per il silenzio stampa al fine di ...Lachiude la sua stagione al Franchi con una vittoria per 2 - 1, conquistata nei minuti finali quando Jovic al 40' e Ikoné tre minuti dopo sanciscono la rimonta dopo il gol di El Shaarawy ...Così come ha fatto la Roma inA contro la, anche il Siviglia , prossimo avversario dei giallorossi in finale a Budapest, esce sconfitto dal R eal Madrid in casa. Uguale è anche il risultato, 1 - 2 , a favore ...

Fiorentina - Roma (2-1) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

"Non è che tutte le volte puoi inanellare tante situazioni nitide da gol ma quelle volte che riesci ad arrivare sotto porta devi essere freddo come oggi. La partita l'abbiamo comunque condotta noi e s ...Le scelte di formazione da parte dei due allenatori Vincenzo Italiano e José Mourinho per la sfida di Serie A tra Fiorentina-Roma. Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Roma. FIORENTINA (4-3-3): Cerof ...