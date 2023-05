Serie A | c’è chi scende e c’è chi sale | Sampdoria giù | Genoa su

(Di sabato 27 maggio 2023) A distanza di un anno, inaspettatamente, i ruoli si invertono: laretrocede, mentre ilva inA. Un risultato sicuramente inaspettato se si guarda alla scorsa stagione e considerando i punti di partenza delle due squadre. Una cosa è certa: Genova è una città ancora una volta divisa tra esultanza e fallimento.A, saluta la, arriva ilAlla fine della scorsa stagione abbiamo visto ilretrocedere inB dopo ben 15 anni di assenza. La conferma è arrivata alla 37° giornata dopo la sconfitta del Grifone contro il Napoli e quella del Cagliari contro l’Inter. Una forte delusione che non ha fatto perdere d’animo i rossoblù, come dimostra l’incredibile rimonta di quest’anno. Una promozione che, seppur ...

La partita la guarda solo se le se cose vanno bene ed è di cartello, perché altrimenti ha qualcosa di meglio da fare; non siamo mica milanisti o laziali, che vivono con il calendario dellaA ...Un brindisi per il tifoso del West Ham che si è difeso da solo dall'assalto degli ultras olandesi dell'AZ nella semifinale di Conference League. La penalità ai bianconeri un quarto d'ora prima della ...'Oh, io alleno una discreta squadra diC (il Pasian di Prato, in Friuli ndr.) … Se vuoi venire a giocare qui magari ci dai una mano' propone Macor. Ecco, la musica è finita, ma gli amici ...