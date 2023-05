Sergio Mattarella nella Romagna alluvionata

Leggi su velvetmag

(Di sabato 27 maggio 2023) Il presidente della Repubblica,, visiterà martedì prossimo 30 maggio le zone dell’Emiliacolpite dall’alluvione. Nel corso della visita, che riguarderà diverse località, incontrerà in mattinata a Forlì i soccorritori e la cittadinanza. Nel pomeriggio – si è appreso al Quirinale – avrà luogo l’incontro a Faenza con i sindaci. Il capo dello Stato aveva finora fatto sapere tramite i suoi collaboratori che non si sarebbe recato nelle zone del disastro se non quando avesse avuto la certezza di “non intralciare i soccorritori“. Martedì 30 maggio saranno passate due settimane dall’alluvione. Il Presidente della Repubblica. Foto Ansa/Quirinaledopo Meloni e von der Leyen Un tempo che il Quirinale stima congruo per l’organizzazione, non ...