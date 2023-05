Semifinali scudetto | Milano è un rullo | Sassari schiacciata Gara - 1 senza storia

MILANO - SASSARI 95 - 72 Non c'è storia al Forum perché non c'è mai partita. Milano entra di forza nella sua semifinale schiantando Sassari con triple, difesa e giocate individuali di alta qualità. ...... mentre le altre categorie invece dalle 11.30 disputeranno le. Alle 10.40 invece sono in ... alzare al cielo lo2023. Da ricordare l'impegno della Federazione Italiana Pallavolo che ...I granata invece lottano per raggiungere il secondo posto, fondamentale per evitare i quarti di finale visto che solo le prime due accedono direttamente alle. Al 13' occasione Toro con ...

Ginnastica artistica, Semifinali Scudetto: Giorgia Villa trascina la Brixia, battaglia totale tra gli uomini OA Sport

Un suntuoso, straordinario immenso e fortissimo Gamma Innovation Sarzana Under 11, batte 2 a 0 la Rotellistica Camaiore, con due reti nel secondo tempo dopo che la prima frazione di gioco era terminat ...Al PalaVesuvio di Napoli sono andate in scena le semifinali della Final Six Scudetto della Serie A1 di ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre. La Brixia Brescia è la grande fav ...