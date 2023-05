Scuola | Valditara | A settembre adeguata copertura delle cattedre

Leggi su ildenaro

"Mi auguro che aci sia una più". Lo ha detto il ministro all'Istruzione, Giuseppe, intervenendo al Festival dell'Economia di Trento. "Con l'intelligenza artificiale il docente non dovrà più compilare documenti. Vogliamo poi intervenire per ridurre il pagamento minimo a 4 mesi dei precari, vogliamo abbattere la tempistica e creare una piattaforma unica per le famiglie per informazioni e pagamenti. Ci sono poi i pensionamenti. In tutto prevediamo 20 azioni di semplificazione completa. Ci siamo dati tre anni per realizzarle ma da fine anno si vedranno risultati importanti", ha aggiunto il ministro.