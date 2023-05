Scontro auto-moto in via Broseta | muore 30enne | automobilista fugge

Leggi su bergamonews

(Di sabato 27 maggio 2023) Bergamo. Un giovane di 30 anni, A. D., ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato (27 maggio) a Bergamo, dopo unoincon un’guidata da un 50enne, fuggito dopo l’incidente ma rintracciato poche ore più tardi. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti delle Volanti e della Stradale, intervenuti sul posto. È successo poco prima delle due in via, nei pressi dell’incrocio con via Gramsci. Un impatto violento, con ilche è finito rovinosamente sull’asfalto. Dopo lofronto-laterale, il guidatore della, un’Aprilia Twin, è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni, dove nonostante l’intervento dei medici è deceduto in seguito alle grave lesioni riportate. L’mobilista nel frattempo era fuggito, ...