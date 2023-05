Schianto a Trescore | muore giovane motociclista

(Di sabato 27 maggio 2023) INCIDENTE. Impatto fra un’auto e una moto nella tarda serata di venerdì 26 maggio in via Fornaci. Ferita la ragazza che viaggiava con la vittima.

Un terribile incidente accaduto nella tarda serata di ieri, venerdì 26 maggio, è costato la vita a un diciottenne. Loè avvenuto al confine traBalneario ed Entratico, in via Facchinetti, lungo la statale del Tonale all'altezza del rivenditore Trebicar. La vittima è Kevin Tebaldi , residente a Grone.Un terribile incidente accaduto nella tarda serata di ieri, venerdì 26 maggio, è costato la vita a un diciottenne. Loè avvenuto al confine traBalneario ed Entratico, in via Facchinetti, lungo la statale del Tonale all'altezza del rivenditore Trebicar. La vittima è Kevin Tebaldi , residente a Grone.

INCIDENTE. Impatto fra un’auto e una moto nella tarda serata di venerdì 26 maggio in via Fornaci. Ferita la ragazza che viaggiava con la vittima. Notizia in aggiornamento. Un tragico scontro tra un’au ...La vittima è K T., 18 anni di Grone. È deceduto in un incidente stradale in via Fornaci, al confine fra Trescore ed Entratico, poco prima delle 23 di venerdì 26 maggio ...