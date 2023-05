Sarà strutturale Meloni e il taglio del cuneo fiscale | cosa cambia nel 2023

Leggi su iltempo

(Di sabato 27 maggio 2023) Giorgiainterviene al festival dell'Economia di Trento per fare il punto sui dossier sul tavolo del governo.del, riforma delle istituzioni dello Stato, lotta all'evasione e autonomia differenziata. Prima però ci tiene a sottolineare come l'Italia si sia guadagnata lo status di Paese affidabile. Una smentita clamorosa per chi, in campagna elettorale, continuava a ripetere che «con un Governol'Italia sarebbe stata isolata a livello internazionale». I governi «sufanno la differenza? Sulla postura che hanno. La postura dell'Italia oggi è quella di una nazione seria, che cammina a testa alta nella storia ed è affidabile, dove però affidabile non significa accondiscendente» ha detto il presidente del Consiglio. Sempre sul versante dei rapporti ...