Sant’Antonio Abate | colpisce un uomo a colpi di cric per difendere la nipote

un uomo ha colpito alla testa , con un crick , un uomo che stava minacciando sua nipote . Lo zio era sceso in strada ad aiutare la nipote che aveva forato l'auto della macchina . I ...Ha difeso la nipote a colpi di crick. La donna aveva provato a sedare una lite tra due uomini innescata in un appartamento di via Casa Aniello a. Follia in strada nella cittadina abatese. La ragazza era in compagnia dello zio in strada. Aveva forato uno pneumatico e lo zio la stava aiutando a sostituirlo. Entrambi notano le ...NAPOLI. Ieri sera gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Pergole, hanno notato nei pressi dell'ingresso di un edificio un ...

Sant'Antonio Abate: colpisce alla testa con il crick un uomo che stava minacciando la nipote, arrestato ilmattino.it