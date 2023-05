Sant' Anastasia | bambina ferita | anche il 19enne resta in carcere

Convalidato il fermo del ragazzo che ha provocato il ferimento di un'intera famiglia: agguato commesso con metodo camorristico. Oggi l'udienza di convalida per il 19enne Emanuele ...... con l'accusa di avere preso parte alla sparatoria di martedì sera, a, in cui sono state ferite tre persone, tra cui una bimba di 10 anni. Il giudice ha disposto la custodia cautelare ...... davanti al gip di Napoli, del diciannovenne Emanuele Civita, sottoposto a fermo con l'accusa di avere preso parte alla sparatoria di martedì sera, a. Un raid in cui sono state ferite ...

Sant'Anastasia, bambina ferita: il minorenne va in carcere, è stato un agguato premeditato ilmattino.it

Convalidato il fermo di Emanuele Civita che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al Santobono lievi miglioramenti per la bambina ferita ...È stato convalidato il fermo per il 19enne accusato della “stesa” davanti al bar di Sant’Anastasia in cui è rimasta ferita ...