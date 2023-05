Sampdoria | bozza d’accordo con Radrizzani | ora serve il sì di Ferrero

(Di sabato 27 maggio 2023) Lavuole correre per evitare il triste epilogo del fallimento ed ecco che la società avrebbe trovato unaconLavuole correre per evitare il triste epilogo del fallimento ed ecco che la società avrebbe trovato unacon. Le due proposte per l’acquisto del club blucerchiato sarebbero state presentate e la cordata di Matteo Manfredi con il patron del Leeds sarebbe in vantaggio. Manca soltanto il passaggio conper il sì definitivo.

Primo passo decisivo per la cessione della Sampdoria, appena retrocessa in Serie B e a rischio fallimento. Nella notte il cda blucerchiato ha firmato la prima bozza di accordo per il passaggio del club all'attuale patron del Leeds, Andrea Radrizzani. Nella notte il Cda ha approvato l'ultima offerta inviata da Matteo Manfredi, in sinergia con Andrea Radrizzani. Nelle prossime ora si definirà il documento.

Cessione Sampdoria, c'è la bozza di accordo: okay alla proposta Radrizzani-Manfredi Il Secolo XIX

GENOVA - Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi saranno i nuovi proprietari della Sampdoria: la svolta è arrivata nella notte con il Cda che ha approvato la bozza dell'accordo di passaggio delle quote de ...Primo passo decisivo per la cessione della Sampdoria, appena retrocessa in Serie B e a rischio fallimento . Nella notte il cda blucerchiato ha firmato la prima ...