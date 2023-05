(Di sabato 27 maggio 2023)ntus-è uno dei big match della 37^ giornata di Serie A, ma non ci sarà uno dei giocatori più attesi: out per infortunio, le ultime novità Lantus è… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Leggi anche Motta, Blanc, Zidane: dal Psg al Marsiglia al Lione, quanti nomi per le panchine, seAllegri panchina a un emergente: piacciono Thiago Motta e Tudor Lae il ds che verrà: ...Lui con Lo Monaco ha parlato, e più di una volta, per cercare di capire la concretezza dell'interessamento allaStabia. Sarebbe stato proprio il patron a respingere ulteriori (e inutili) ......in corsa per l'ottavo posto (che può significare qualificazione alla Conference League se la... Leggi anche Correa, oscar della sfortuna: distrazione al polpaccio destro,il City Assalto a ...

Salta Juve-Milan: la super sfida perde una delle Stelle più attese Calciomercatonews.com

26' - Beffa delle beffe, la Roma sta perdendo 2-0 contro la Samp e ha gli stessi punti dell'Inter, che però è in svantaggio negli scontri diretti. Aumentano i rimpianti per ...20' - SEGNA SARR, INTER IN VANTAGGIO! 18' - Gningue sguscia via sulla corsia destra, salta di slancio Pelamatti, che lo atterra con uno sgambetto. 13.16 - ...