Salernitana-Udinese oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023) Saràuna delle due partite in, sabato 27 maggio, alle 15.00 nella 37ma giornata diA. La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. L’12ma in classifica a quota 46 punti è reduce da due sconfitte consecutive, mentre i campani, dopo il ko con l’Empoli, hanno raccolto 4 punti contro Atalanta e Roma e sono già matematicamente salvi. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Con Dia out e Daniliuc squalificato, Sousa si affida a Piatek come terminale offensivo e a Bronn in difesa insieme a Lovato e a Troost-Ekong, favorito su Lovato. Ochoa in porta. A centrocampo Coulibaly e Bohinen al centro, con Mazzocchi e Bradaric sugli esterni. Candreva e Kastanos ...