Salernitana-Udinese LIVE 0-0 | inizia il match

(Di sabato 27 maggio 2023) Ilvalido per la 37esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Arechi,si affrontano nelvalido per la 37esima giornata di Serie A.

Alle 15, di scena l'a Salerno e lo Spezia in casa contro il Torino. Nulla da dire, ormai, per l'annata degli uomini di Sottil e di Paulo Sousa, ampiamente stabili a metà classifica - i ...Commenta per primo +Queste le formazioni ufficiali di(3 - 4 - 2 - 1) : Fiorillo; Lovato, Ekong, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Kastanos, Vilhena; Candreva, Botheim; Piatek. A disposizione: Ochoa, Sepe, Bronn, Bradaric, Sambia, ...Il palinsesto pomeridiano della trentasettesima giornata di Serie A prevede due gare alle 15:e Spezia - TorinoEntra nel vivo la trentasettesima giornata di Serie A, con ben quattro gare in programma oggi, sabato 27 maggio. Il programma parte alle ore 15 con due gare in ...

Salernitana-Udinese, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

2' Udinese in completo giallo, Salernitana con la classica divisa composta da maglia granata e pantaloncini neri Nel riscaldamento Lovato accusa un fastidio muscolare e va in tribuna. Al suo posto Bro ...Il tecnico dei friulani ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre gara per presentare la sfida di questo pomeriggio contro i granata di Sousa ...