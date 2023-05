Salernitana-Udinese | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di sabato 27 maggio 2023) Per la penultima giornata del campionato di Serie A scenderanno in campo. Le duehanno già raggiunto i propri obiettivi ma vorranno dare il massimo in queste ultime due partite. Ecco di seguito ledi. Ladi Paulo Sousa arriva dal pareggio contro la Roma per 2-2. I granata si trovano al quindicesimo posto in classifica con 39 punti frutto di otto vittorie, quindici pareggi e tredici sconfitte. Lavuole ottenere il massimo in queste due ultime partite per migliorare la posizione di classifica. Sousa per questa partita dovrà fare a meno di Valencia, Fazio e Dia per infortunio. Mancheranno invece per squalifica Gyomber e ...