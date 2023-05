Salernitana | Sousa festeggia | 'Candreva straordinario | adesso aggiungiamo altri calciatori'

(Di sabato 27 maggio 2023) Laha chiuso la propria stagione in casa in Serie A con uno scoppiettante successo sull'Udinese (3-2 il finale). Così...

... 43' pt Kastanos (S), 11' st Candreva (S), 51' st Troost - Ekong (S)(3 - 4 - 2 - 1): ... All.: PauloUDINESE (3 - 5 - 1 - 1): Silvestri; Perez, Bijol, Masina (40' st Buta); Pereyra, ...SALERNO -e Udinese, entrambe senza più obiettivi di classifica, danno vita a una sfida vivace all'... Gli uomini di Paulosi guadagnano una punizione dal limite che Mazzocchi finta di ...Recupero 4'; 6' Clamorosa rimonta della, che ribalta l'Udinese all'ultimo secondo nel ... La squadra disale così a 42 punti in classifica, mentre quella di Sottil resta ferma a 46. ...

Salernitana-Udinese, Sousa: “Futuro De Sanctis sa già tutto. Dia tra i giocatori…” Mediagol.it

“Primo tempo molto difficile contro una squadra europea che ha grande qualità e ci ha messo in difficoltà. Abbiamo concesso troppo spazio contro giocatori di qualità, abbiamo poi cambiato spartito, ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...