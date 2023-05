...27 e domenica 28 maggio 2023, torna Diverdeinverde, la manifestazione organizzata da ... i concerti di maggio da non perdere: la mappa vintage della città 1 / 3 Continua ...In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà10 e domenica 11 Giugno 2023. Per maggiori ... Cosa fare a Casale Monferrato Il Lungo Po e l'imbarcadero sul fiume saranno animali dae ...Facendoda Takko Fashion, i clienti non solo indossano meravigliosi look a prezzi ... I festeggiamenti proseguonoil 3 giugno dalle 15 alle 19 con un grande evento dedicato alle famiglie ...

Sabato Shopping: i consigli del 27 maggio Vanity Fair Italia

StampaMusica e intrattenimento per gli ospiti del Maximall Pontecagnano, ma anche la possibilità di incontrare dal vivo i propri beniamini nell’ambito di esclusivi firmacopie. Al Centro Commerciale ic ...Vinokilo, l’esclusivo evento itinerante di vendita di capi di pregio di seconda mano che tocca le principali città europee, approda ad Elnòs Shopping da sabato 20 maggio a domenica 11 giugno, presenta ...