Roma | tassista violenta turista durante la corsa | la donna ha dovuto anche pagare 50 euro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 27 maggio 2023). Unaera appena atterrata all’aeroporto. Si era diretta verso il terminal e, come di solito accade, era stata letteralmente circondata da un folla di tassisti abusivi che le proponevano i loro prezzi al ribasso per convincerla a salire a bordo dei loro mezzi e guadagnarsi così laa discapito delle corse regolari. Un fenomeno dilagante, come abbiamo avuto modo di raccontarvi più volte. Ma questa volta, le cose sono andate ancora peggio. Fiumicino, incendio al ristorante ‘Neri Village’. Gli inquirenti: “È doloso”, abusata sessualmente da un conducente abusivo La, dunque, unastraniera che non aveva i mezzi per riconoscere i conducenti illeciti da quelli regolari, si è fidata ed è salita a bordo di uno di questi mezzi. L’autista, tra l’altro, si era ...