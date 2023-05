Roma | Svilar | «Siamo venuti a Firenze per fare risultato»

(Di sabato 27 maggio 2023) Mile, portiere della, ha parlato prima del fischio d’inizio del match con la Fiorentina: le sue dichiarazioni Mileha parlato a Dazn prima di Fiorentina-. LE PAROLE – «Ho tanta voglia di giocare, così come i miei compagni. Daremo il massimo.qui per un buon».

Mile, portiere della, ha parlato prima del fischio d'inizio del match con la Fiorentina: le sue dichiarazioni Mileha parlato a Dazn prima di Fiorentina -. LE PAROLE - "Ho tanta ...Italiano(3 - 4 - 2 - 1):; Bove, Smalling, Llorente; Missori, Tahirovic, Wijnaldum, Zalewski; El Shaarawy, Solbakken; Belotti. All. Mourinho vedi anche Europa League, finale- ...Questa la formazione ufficiale(3 - 4 - 2 - 1) :; Bove, Smalling, Llorente; Missori, Wijnaldum, Tahirovic, Zalewski; Solbakken, El Shaarawy; Belotti

Maxi turnover Roma, Svilar: 'Ho molta voglia, abbiamo preparato ... Calciomercato.com

La Roma affronta la Fiorentina con la testa già alla finale di Europa League. A difendere i pali ci sarà Mile Svilar, portiere giallorosso, che non vuole darsi per battuto prima del fischio d'inizio: ...Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” o chiudi questa informativa per continuare senza accettare.