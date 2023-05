Roma | squadra in silenzio stampa per concentrarsi sulla finale

(Di sabato 27 maggio 2023) Laha deciso di andare infino alladi Europa League contro il Siviglia della prossima settimana Come riportato da DAZN, nessun tesserato della, Jose Mourinho o i calciatori, parlerà dopo la sconfitta contro la Fiorentina. La decisione è arrivata per mantenere la concentrazionedi Europa League, che i giallorossi giocheranno mercoledì sera.

Alla domanda su come abbia caricato la, Italiano ribadisce: "Anche prima della finale di ... Rimontare lanon è facile, ma i ragazzi sono stati grandiosi". Riguardo la prestazione dell'...Rimontare unacome lanon è facile ma i ragazzi sono stati straordinari", ha detto l'allenatore viola, che ha poi sottolineato come si pensa a chiudere bene il campionato ma chiaramente ...E, se le voci relative al divorzio dallaa fine stagione dovessero trovare conferma, si tratterebbe dell'ultima apparizione del portoghese alla guida delladella Capitale. Scherzo del ...

Fiorentina-Roma: niente interviste post partita per Mourinho - A.S. Roma - Al termine della partita contro la Fiorentina nessun tesserato dell' AS Roma parlerà. Nie... - Marione.net - La ControInforma ...Non è la prima volta e non sarà neanche l’ultima probabilmente ma…succede sempre così quando la sua squadra perde Mourinho diserta la conferenza stampa perché…vuole tenere concentrata la sua squadra p ...