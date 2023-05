Roma | spari tra famiglie rom | interviene la polizia | donna incinta in ospedale

Svolta nelle indagini sui colpi di arma da fuoco esplosi lo scorso 28 gennaio a via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ...in strada: 50enne ferito al gluteo dopo una lite Lite furibonda fuori dal bar a: cosa è successo Nel cuore della movida romana, nei pressi di Piazza San Cosimato , questa notte, ...Sul luogo degli, nel frattempo, oltre ai poliziotti del commissariato Prenestino sono arrivati gli investigatori della squadra mobile, che hanno avviato le indagini. 2023,spara: omicidi e ...

Spari alle porte di Roma: colpi esplosi da uomo in scooter, indaga la Polizia RomaToday

L'uomo ferito in passato è stato coinvolto in un'inchiesta della Dda di Catanzaro su un traffico di droga condotto tra Vibo Valentia e Roma che coinvolgeva anche i Casamonica ...Una lite furibonda, finita a fendenti di coltello e a colpi di arma da fuoco. Momenti concitati, che hanno portato tre persone all’ospedale, da cui due però, hanno preferito fuggire per non farsi iden ...