Roma ribaltata dalla Fiorentina in tre minuti | ora testa alle finali europee

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 27 maggio 2023) Un occhio all'Europa e uno al campionato. Nella sfida del turnover tra le due italianeste in Conference ed Europa League, a cui hanno fatto abbondantemente ricorso sia Mourinho che Italiano, alla fine a spuntarla è la, che nel finale ribalta una buonacon due gol nel giro di tree resta in scia all'ottavo posto, che potrebbe valere l'Europa. I giallorossi, andati subito in vantaggio con El Shaarawy, sprecano qualche occasione di troppo nel primo tempo e pagano dazio nella ripresa, quando la maggior qualità dei cambi ha fatto la differenza. Per i giallorossi, puniti in extremis dai sigilli di Jovic e Ikoné, è un ko che pesa – perché estromette definitivamente Pellegrini e compagnicorsa al quarto posto – ma che Mourinho, visto le abbondanti rotazioni, aveva messo in ...