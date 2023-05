Roma | novità da Dybala dopo l’ultimo allenamento | ecco come sta

(Di sabato 27 maggio 2023)in casasulle condizioni di Pauloa Trigoria:sta l’argentino Secondo quanto riportato da Sky Sport, in casaci sono buone sensazioni sulle condizioni di Pauloin vista della finale di Budapest di mercoledì prossimo. L’argentino ha lavorato a Trigoria con i compagni, confermando di sentire sempre meno dolore alla caviglia. Aumentano le possibilità che, almeno per la panchina, possa essere a disposizione contro il Siviglia.

