Roma Morsi e cinghiate ai figli | vietato uscire e fare sport | ‘Non rompere o ti incapretto’ | padre-padrone a giudizio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 27 maggio 2023) Li aveva messi al mondo, avrebbe dovuto prendersi cura di loro, amarli, proteggerli, farli crescere bene. Rimproverarli quando serviva, essere da esempio. E non certo pestarli di botte e minacciarli, come invece avrebbe fatto J.S, un meccanicono di 54 anni che, secondo la procura di, si sarebbe trasformato in un incubo, in un-padrone per i suoi due. Massacra di botte la moglie e la manda in ospedale, poi scappa all’estero: arrestato marito violento L’incubo vissuto dalla moglie e i dueminorenni I ragazzi, ancora minorenni, stando alle testimonianze, potevanoil bagno solo una volta a settimana. E non a casa loro, ma dai nonni. Dovevano studiare e vivere in quell’abitazione piena di muffa, al buio. Non potevano ribellarsi, dire la loro: dovevano stare ...