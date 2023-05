Roma | manifestazione a difesa del Reddito di cittadinanza | “Governo se la prende coi poveri al posto di prendersela con chi li sfrutta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 maggio 2023) Sfila nel centro diil corteo “Ci vuole un“, organizzato dalle associazioni e dai sindacati per il lavoro contro il recente decreto lavoro delMeloni. Al centro della protesta, in particolare, l’abolizione deldia favore di nuove misure di inclusione, ritenute insufficienti dai manifestanti: “Rivolgo un appello a Meloni: la smetta di accanirsi contro i più. La vergogna non è vivere da, ma chi ci rende talindoci.” In corteo anche gli studenti che nell’ultimo periodo hanno manifestato contro il caro affitti: “Oggi diritto alla casa e diritto alsono temi interconnessi. Per questo oggi siamo qui”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.