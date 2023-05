In relazione alle accuse infondate mosse durante la visita di Zelensky ail 13 maggio 2023 all'...che la Russia continua a salvare a differenza di quanto fa il regime di Zelensky che li, ......russa in Italia - In relazione alle accuse infondate mosse durante la visita di Zelensky ail ...che la Russia continua a salvare a differenza di quanto fa il regime di Zelensky che li, ...Un clochard cheil suo cane con un bastone, davanti alla sua tenda piazzata sotto a ponte Umberto I. È il ... Argomentidegrado Video del giorno Maltempo in Emilia - Romagna, la violenta ...

Roma, maltratta la compagna e scappa dai domiciliari: lo arrestano a Ventimiglia, voleva raggiungere il confine Il Corriere della Città

Una maestra di un asilo nel Viterbese è indagata dalla procura con l'accusa di aver maltrattato fisicamente e psicologicamente dei bambini che avrebbe dovuto avere in cura. Sospesa dall'insegnamento ...«Quello che è successo a Francesco non si deve ripetere. Nessuno ha la minima idea di ciò che possono aver scatenato in noi genitori quando, con le lacrime agli occhi, ci ha sussurrato all’orecchio: a ...