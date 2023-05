Roma e Mourinho a caccia di un record che cambia la storia

(Di sabato 27 maggio 2023) Storie che coincidono, storie che glorificano. Lanon ha mai vinto due finali di fila in Europa, anche perché prima di Tirana non aveva mai raggiunto un titolo Uefa. Se ci riesce a Budapest, ...

Storie che coincidono, storie che glorificano. Lanon ha mai vinto due finali di fila in Europa, anche perché prima di Tirana non aveva mai ...primato anche nell'immensa carriera di José, ...Che ne pensa di" José è un allenatore top, quindi è adatto ad un top club come la. E la vittoria della Conference lo conferma ". Leggi i commenti Rassegna stampa: tutte le notizie 27 ...Lo aveva intuito benissimo, il quale dopo aver vinto il Triplete, impresa irripetibile, ... E se neppure nove anni ati hanno insegnato che il derby è importante, più del rispetto della ...

Roma, Mourinho show: la sua conferenza fa numeri record Corriere dello Sport

La Fiorentina ospita la Roma alle 18 Roma di José Mourinho ospite della Fiorentina di Italiano al Franchi di Firenze, oggi alle 18. Grande match quello tra le due finaliste europee: i giallorossi, che ...In campo anche la Roma e l’Inter, rispettivamente contro Fiorentina e Atalanta, impegnate il 31 maggio e il 10 giugno nelle finali di Europa e Champions League.