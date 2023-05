Roma | cresce l’attesa per la finale di Europa League | Olimpico verso il tutto esaurito

Leggi su sportface

(Di sabato 27 maggio 2023) Nonostante la sconfitta subita in campionato qualche minuto fa, il pensiero dellaresta focalizzato sulladi2022/2023 contro il Siviglia in programma mercoledì 31 maggio. I tifosi che non hanno potuto prendere un biglietto per Budapest hanno deciso di scegliere lo stadiocome punto di ritrovo per seguire insieme l’attesissima sfida, tant’è che nell’arco di 24 ore sono stati venduti oltre 46mila biglietti. Per l’occasione all’interno dell’saranno installati i maxischermi che saranno posizionati a bordocampo. Rimangono pochi biglietti a disposizione e l’impianto capitolino registrerà l’ennesimo sold out stagionale. SportFace.