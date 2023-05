Roma | coltellate e spari in strada al Quarticciolo | tre feriti

(Di sabato 27 maggio 2023) Una lite furibonda, finita a fendenti di coltello e a colpi di arma da fuoco. Momenti concitati, che hanno portato tre persone all’ospedale, da cui due però, hanno preferito fuggire per non farsi identificare. Il terzo, invece, quello ferito da un proiettile, non ha potuto evitare il ricovero: doveva farlo estrarre dal gluteo. E così è stato identificato come un narcotrafficante. L’uomo, un 50enneno conosciuto alle forze dell’ordine, nel 2004 era stato indagato per associazione a delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti nell’inchiesta “Replay”. Un’inchiesta che proprio due giorni fa ha visto pronunciare il verdetto di primo grado dal dal Tribunale di, con una condanna, seppur lieve (a 8 mesi di reclusione) per l’uomo. E quindi, per gli agenti del Commissariato Casilino e della Squadra Mobile che nella serata di ieri, venerdì 26 maggio, ...

approfondimento Omicidio a Bologna, uomo ucciso a: un arresto FOTOGALLERY ©IPA/... Da Napoli a Prato passando per, ecco quali sono le località con il maggiore tasso di criminalità. ...Prima lepoi i colpi di pistola: la lite finita nel sangue è scoppiata nel tardo pomeriggio di ieri in via Ostuni al Quarticciolo . Sono stati i residenti intorno alle 19 a chiamare le forze dell'...Stefano Mastropietro morto in casa da giorni vicino: giallo sul papà di Pamela, l'ipotesi di ...reazione' ha 'deciso di risolvere il problema aggredendola fisicamente con le due' fino ...

Roma, far West al Quarticciolo: lite in strada con spari e coltellate, tre feriti. Due fuggono dall'ospedale ilmessaggero.it

Una lite furibonda, finita a fendenti di coltello e a colpi di arma da fuoco. Momenti concitati, che hanno portato tre persone all’ospedale, da cui due però, hanno preferito fuggire per non farsi iden ...Stava camminando in strada con altri suoi amici quando, improvvisamente, è stato preso di mira da un altro coetaneo. Prima gli sguardi, poi le minacce. E quel botta e risposta degenerato in violenza, ...