Roland Garros 2023 | programma | orari e ordine di gioco domenica 28 maggio

(Di sabato 27 maggio 2023) Il, glie l’didelper la giornata di28. Come da tradizione si parte un giorno prima a Parigi rispetto alle altre prove degli slam e saranno cinque i nostri azzurri già in campo nella giornata inaugurale. Camila Giorgi avrà l’onore di giocare sullo ‘Chatrier’ contro la beniamina di casa Alizè Cornet. Sara Errani sfiderà Teichmann, mentre al maschile avremo Arnaldi contro Galan, Musetti contro Ymer e Sonego contro Shelton. Di seguito ilcompleto. COURT PHILIPPE-CHATRIER Ore 11:00 – Kostyuk vs (2) Sabalenka a seguire – Vesely vs (5) Tsitsipas a seguire – Cornet vs Giorgi Non prima delle 19:00: Mannarino vs Humbert COURT SUZANNE-LENGLEN Ore 11:00 ...

"Penso di essere pronta per diventare numero 1 del mondo. Sono molto migliorata". Parola di Aryna Sabalenka, campionessa all'Australian Open che affronta ilcon la concreta possibilità di essere la 29ma numero 1 nella storia della WTA. Ma la bielorussa, in campo come atleta neutrale, non vuole pensare troppo agli scenari di classifica. ...Jannik Sinner Questione di ore e ilcomincerà ufficialmente. C'è grande attesa per il secondo Grande Slam dell'anno e per tutti i suoi protagonisti. Abbiamo parlato del numero uno al mondo Carlos Alcaraz e del tennista ...Secondo i bookmakers è lei la favorita Gli occhi di quasi tutto il mondo tennis sono già proiettati al, ormai prossimo alla partenza, ma nella giornata odierna ci sono ancora quattro ...

Jannik Sinner ha parlato ai microfoni di Eurosport alla vigilia del Roland Garros, secondo Slam stagionale che prenderà il via domenica. "Il Roland Garros è sicuramente un torneo importante per me, è ..."Se chiudo gli occhi, il mio obiettivo è di andare il più avanti possibile in classifica e come persona. Il sogno è diventare numero 1 del mondo, e darò tutto quello che ho per riuscirci. (ANSA) ...