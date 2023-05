Roland Garros 2023 | Jannik Sinner parte a fari spenti dopo Roma Non è detto che sia un male

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023) Domani inizierà ufficialmente il, un’edizione dello Slam parigino probabilmente mai così aperta come in passato. L’assenza del padrone di casa Rafael Nadal apre a tanti scenari, con una serie di giocatori che si candidano alla vittoria finale. Chiaramente in prima fila ci sono Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, ma per diversi motivi il loro approccio al torneo non è stato dei migliori e c’è qualche incognita; subito dietro il gruppetto formato da Daniil Medvedev, Holger Rune, Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas. Edove si posiziona? Il tennista altoatesino si presenta a Parigi con qualche riflettore in meno puntato su di lui. Il ritiro nei quarti di Barcellona, l’assenza a Madrid e la sconfitta inaspettata negli ottavi aforse hanno un po’ abbassato le ...