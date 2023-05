Rohrwacher | La chimera omaggio a popoli che hanno creato l’Italia

(Di sabato 27 maggio 2023) Aliceracconta con il suo stile tra fiaba e realtà il mondo dei tombaroli ne "La", in concorso al festival di Cannes. Siamo negli anni Ottanta e una sgangherata banda si immerge nelle viscere della terra per rubare reperti archeologici etruschi e poi rivenderli a mercanti d'arte senza scrupoli. La banda è guidata da un giovane uomo, interpretato da Josh O'Connor, che "sente" il vuoto della terra in cui si trovano le vestigia del passato."Come è possibile trasgredire la legge dei vivi e la legge dei morti? Come ci si sente? Mi ha intrigato molto questa vicenda, quindi ho intervistata moltissimi tombaroli, tanti archeologi, tante forze dell'ordine che si sono occupate di inseguire i tombaroli. Ne è nato un racconto molto corale, che affronta un tema molto importante, cioè la relazione che abbiamo con il passato, anche, diciamo, con ...

