Rocco Siffredi spiega il particolare motivo per cui ha deciso di non andare ospite nel programma di Fedez

Leggi su isaechia

(Di sabato 27 maggio 2023) Nei giorni scorsi attraverso le sue consuete dirette mattutine,ha racc0ontaton qualche aneddoto inedito in merito al suo podcast Muschio Selvaggio. Il rapper ha fatto i nomi di chi avrebbe rifiutato di intervenire in qualità di ospiti. Fra questi, inaspettatamente ancheavrebbe infatti incassato un bel no da parte del noto attore p0rnografico in quanto non era previsto un cachet: Voleva gli sghei e a Muschio sghei non ne diamo. Parole che hanno fatto immediatamente il giro del web e alle qualiha voluto controbattere nel corso di un’intervista a MowMag.al portale ha raccontato che il cantante ha detto la verità, lasciandosipoi a dichiarazioni dure verso il marito di Chiara Ferragni. Le parole ...