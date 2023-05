Rocco Pozzulo FIC “Il tempo libero e la ristorazione…”

Ospiti della serata il presidente della Federazione Italiana Cuochie Marco Protopapa, assessore all'Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca della Regione Piemonte, che nel loro intervento ...Terzo mandato come presidente della Federazione italiana cuochi per il lucanoche guiderà per il quadrienno 2023/2026 l'organizzazione di berette bianche che conta 124 associazioni provinciali, 20 unioni regionali e innumerevoli delegazioni estere e 20 mila ..."Esprimiamo a nome di tutti i dirigenti e colleghi - scrive il presidente nazionalerivolto a Guddo - il più sincero apprezzamento per il riconoscimento meritato con tanti anni d'...

Basilicata in podcast: riconferma per Rocco Pozzulo alla presidenza FIC La Gazzetta del Mezzogiorno

Si è tenuta ad Alba, nell’Accademia Alberghiera, la cena didattica guidata dallo chef Alessandro Bergamo e dal Team Italy Bocuse d’Or, dal tema “Pesce atlantico e gusto italiano”, una scommessa gastro ...L’Hotel La Fonte dell’Astore ha accolto, per la prima volta nella storia, il Consiglio nazionale della Federazione italiana Cuochi. Un evento di enorme rilevanza che ha visto anche la prima uscita pub ...