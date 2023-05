RISULTATI | WWE Night of Champions 2023

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 27 maggio 2023) La WWE arriva in Arabia Saudita perof, un evento che fa gola agli appassionati italiani perché in programma di pomeriggio, visto il fuso orario favorevole dell’Arabia Saudita. L’evento va in scena -infatti- sabato 27 maggio alle 19:00, ora italiana. La serata è caratterizzata dal tanto strombazzato triplo main event. Il tris di grandi match prevede l’atteso incontro per il World Heavyweighthip tra Seth Rollins e AJ Styles. Sami Zayn e Kevin Owens metteranno in palio l’Undisputed Tag Teamhip, sfidando Roman Reigns e Solo Sikoa ed in fine Cody Rhodes cercherà di fronteggiare Brock Lesnar con il braccio infortunato. Al Superdome di Jeddah, in Arabia Saudita verrà assegnato il nuovo World Heavyweighthip, dove Seth Rollins e AJ Styles si ...