RISULTATI | IMPACT Wrestling Under Siege 26 05 2023

(Di sabato 27 maggio 2023) Idiandato in onda il 26 maggioin quel di Lodon, Ontario, Canada. Nick Aldis batte Kenny King w/Shelton Jean (8.58) . Six Man Tag Team Match Jake Crist, Rich Swann & Sami Callihan battono The Design (Angels, Deaner & Kon) (10.13) . Trinity batte Gisele Shaw w/Jai Vidal & Savannah Evans (10.28) .World Tag Team Title ABC (Ace Austin & Chris Bey) (c) battono Subculture (Flash Morgan Webster & Mark Andrews) w/Dani Luna (13.15) .X-Division Title Trey Miguel (c) batte Chris Sabin (18.34) .World Title #1 Contendership ...

Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati di Under Siege, show speciale di Impact Wrestling, che si è svolto il 26-05-2023 ...